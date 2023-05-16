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15:23, 16 мая 2023Россия

В российском пункте приема металлолома нашли авиабомбу

Shot: в Башкирии в пункте приема металлолома обнаружили авиабомбу

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В башкирском городе Белебей в одном из пунктов приема металлолома обнаружили авиабомбу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Рабочий компании, которая занимается разбором старых зданий на стройматериалы, нашел боеприпас на территории одной из заброшенных воинских частей. Мужчина забрал бомбу себе и отвез его на территорию базы.

Однако пустить под пресс боеприпас он не успел, так как на территорию пункта приема приехали полицейские с проверкой. Служебная собака учуяла наличие взрывчатых веществ, после чего на место вызвали саперов-взрывотехников, территорию оцепили. Уточняется, что жилых домов в потенциальной зоне поражения нет.

По словам рабочего, он не подозревал, что металлический предмет может оказаться боеприпасом.

Ранее в селе Головчино Белгородской области нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500. По информации Telegram-канал Mash, около недели назад бомба упала на территорию частного дома и ушла под землю.

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Никита Абрамов
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