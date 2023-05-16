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15:53, 16 мая 2023Мир

В Болгарии задержали ввозившего в страну нелегальных мигрантов украинца

БНТ: задержан украинец, ввозивший в Болгарию нелегальных мигрантов из Сирии

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Софийская районная прокуратура привлекла к уголовной ответственности украинца, который ввозил в страну нелегальных мигрантов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

27-летний гражданин Украины Ю. Г. помогал доставлять в Софию граждан Сирии через неустановленное место на болгарско-турецкой границе. Отмечается, что сирийцев он перевозил на грузовике Renault.

У мужчины нет постоянного адреса в Болгарии, поэтому, учитывая возможность его побега, надзирающий прокурор распорядился задержать его на срок до 72 часов. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее Евросоюз предложил властям европейских стран мотивировать украинских беженцев возвращаться домой дополнительными соцвыплатами.

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Варвара Кошечкина
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