В Болгарии задержали ввозившего в страну нелегальных мигрантов украинца

БНТ: задержан украинец, ввозивший в Болгарию нелегальных мигрантов из Сирии

Софийская районная прокуратура привлекла к уголовной ответственности украинца, который ввозил в страну нелегальных мигрантов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

27-летний гражданин Украины Ю. Г. помогал доставлять в Софию граждан Сирии через неустановленное место на болгарско-турецкой границе. Отмечается, что сирийцев он перевозил на грузовике Renault.

У мужчины нет постоянного адреса в Болгарии, поэтому, учитывая возможность его побега, надзирающий прокурор распорядился задержать его на срок до 72 часов. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее Евросоюз предложил властям европейских стран мотивировать украинских беженцев возвращаться домой дополнительными соцвыплатами.