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17:25, 16 мая 2023Россия

В российском регионе отменили введенные из-за пожаров режимы ЧС

В Курганской области отменили веденные из-за пожаров режимы ЧС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Введенные из-за пожаров режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах и населенных пунктах Курганской области с 16 мая отменены. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона в группе во «ВКонтакте».

Соответствующие постановления подписаны губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

В то же время власти напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, а также запрещено разведение открытого огня.

В начале мая в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сгорели десятки строений.

Режим ЧС был введен в Курганской области 7 мая.

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Евгения Куликова
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