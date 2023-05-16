В российском регионе отменили введенные из-за пожаров режимы ЧС

В Курганской области отменили веденные из-за пожаров режимы ЧС

Введенные из-за пожаров режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах и населенных пунктах Курганской области с 16 мая отменены. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона в группе во «ВКонтакте».

Соответствующие постановления подписаны губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

В то же время власти напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, а также запрещено разведение открытого огня.

В начале мая в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сгорели десятки строений.

Режим ЧС был введен в Курганской области 7 мая.