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14:35, 16 мая 2023Интернет и СМИ

Канадского блогера в соцсетях перепутали с чиновницей ВЭФ

Сообщение о поедающей червя чиновнице ВЭФ оказалось недостоверным

Кадр: страница «Самооборона Горловки» во «ВКонтакте»

Сообщение о том, что чиновница Всемирного экономического форума съела дождевого червя, оказалось недостоверным.

В мае в интернете стало распространяться видео, на котором женщина ест с асфальта дождевого червя. Пользователи соцсетей, а затем и СМИ отметили, что на кадрах запечатлена советник программы Всемирного экономического форума «Накорми мир» доктор Хильда Этцеворм.

На самом деле героиней ролика является блогер из Канады Эрин Кларк. Видео с червем опубликовано в ее TikTok-аккаунте Erin Clark. Она регулярно публикует видео со своим участием в TikTok и на YouTube.

Информация о том, что чиновница Всемирного экономического форума съела дождевого червя, распространилась в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в российских СМИ. В частности, об этом написали паблик «Институт Б», пользователь Twitter Mark Alan Pearce и «Российская газета».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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