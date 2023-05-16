В испанском парке произошел взрыв

COPE: при взрыве в парке в испанской провинции Гипускоа погибли два человека

В парке в испанской провинции Гипускоа на севере страны произошел взрыв. Об этом сообщила радиостанция COPE с ссылкой на департамент безопасности автономного сообщества.

Взрыв произошел около 17:20 по местному времени, недалеко от детской площадки. По данным издания, в результате погибли два человека, мужчина и женщина.

В настоящее время район оцеплен, сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего. По неподтвержденным данным, мог взорваться пакет, который держал в руках один из погибших.

В 2022 году пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке «Сосенки» в городе Александров Владимирской области. Как сообщали в районной администрации, россиянина, бросившего гранату, удалось задержать.