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12:26, 16 мая 2023Интернет и СМИ

Ученый оценил данные о распространении смертельно опасного гриба в России

Ученый Вишневский опроверг данные о смертельной опасности гриба решеточника красного

Фото: Amadej Trnkoczy / Wikipedia

В сети начали распространяться данные о массовом произрастании в России редкого опасного гриба. Ученый Михаил Вишневский оценил эту информацию и опроверг утверждения о том, что гриб является смертельно опасным для человека.

Первоисточником указанных сведений оказалось новостное агентство РИА Новости. В публикации от 13 мая утверждается, что в сочинском парке «Дендрарий», а также по всей территории курорта впервые наблюдается массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов. Речь в новости идет о грибе решеточнике красным. В комментарии агентству ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани пояснила, что само его произрастание на курорте — явление привычное, однако массово он никогда не рос, что, по мнению специалистки, связано с погодными условиями.

Кроме того, эксперт предупредила об опасности указанного вида грибов. «Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам, они имеют весьма необычную форму и ярко выраженный цвет», — отметила она. В заключение авторы публикации, не указав конкретный источник сведений, добавили, что решеточник красный обладает множеством токсинов, смертельно опасных для человека.

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На следующий день, 14 мая, миколог, кандидат биологических наук Вишневский в беседе с изданием «Подъем» опроверг распространившиеся в сети сведения о смертельной опасности решеточника красного — по его словам, гриб абсолютно безопасен. «Просто все странно выглядящее народ на автомате считает среди грибов ядовитым. Наоборот, в молодом возрасте, в стадии яйца, он съедобен — так же как и веселка, ближайший родственник», — заявил он.

Утверждения о том, что решеточник красный смертельно опасен для человека, получили широкое распространение в российских СМИ: соответствующие публикации появились, в частности, на портале Life, «Говорит Москва», РЕН ТВ, «Российская газета». Впоследствии некоторые издания опубликовали комментарий ученого с опровержением — в их числе оказались ОСН, «АиФ.ру», «Сочи1.Ru».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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