Москвич вместе с сыном избил десятилетнего школьника на детской площадке

MK.RU: на востоке Москвы мужчина с сыном избил десятилетнего школьника на детской площадке

На востоке Москвы мужчина вместе с сыном избил десятилетнего школьника на детской площадке. Об этом сообщается на сайте MK.RU.

По информации издания, все произошло 15 мая на улице Алымова. Десятилетний мальчик не пропустил сына москвича на горку. Между ребятами возникла ссора. Позже в конфликт детей вмешался мужчина.

Он схватил и удерживал несовершеннолетнего, пока его сын наносил удары. Даже когда ребенок оказался на земле, житель Москвы не прервал потасовку. На крики школьника прибежала его мать.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга, травмой живота и синяками. Врачи зафиксировали факт побоев. Семья мальчика написала заявление в полицию.

В апреле сообщалось, что житель Сыктывкара избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.