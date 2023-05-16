Киевлянку заставили извиниться за видео работы ЗРК Patriot

«Страна.ua»: заснявшую работу ЗРК Patriot киевлянку заставили извиниться

Инну Воронову, заснявшую видео работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве, заставили извиниться. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Я хочу попросить прощения у Украины и у украинского народа. Извините меня, пожалуйста. Я совершила необдуманный поступок», — сказала Воронова.

Киевлянка опубликовала в Instagram видео работы украинской противовоздушной обороны (ПВО), указав свою геолокацию. После этого в район видеосъемки прилетели российские ракеты.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что американский ЗРК Patriot был уничтожен в Киеве с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».