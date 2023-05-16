Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 16 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В Киеве российские военные поразили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot с помощью удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В Артемовске штурмовые отряды продолжают вести наступление, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Красного в Донецкой народной республике (ДНР), где за сутки российская сторона отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Красном был разрушен путепровод, что помешало переброске подразделений ВСУ в Артемовск.

Помимо этого, средства ПВО перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, также были сбиты самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР. Украина потеряла на донецком направлении до 215 военных, на южнодонецком и запорожском — до 135.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 427 самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9176 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.