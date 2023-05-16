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14:15, 16 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 мая

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 16 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В Киеве российские военные поразили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot с помощью удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В Артемовске штурмовые отряды продолжают вести наступление, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Красного в Донецкой народной республике (ДНР), где за сутки российская сторона отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Красном был разрушен путепровод, что помешало переброске подразделений ВСУ в Артемовск.

Помимо этого, средства ПВО перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, также были сбиты самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР. Украина потеряла на донецком направлении до 215 военных, на южнодонецком и запорожском — до 135.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 427 самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9176 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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