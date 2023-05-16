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22:01, 16 мая 2023Среда обитания

В Петербурге предложили купить комнату в коммуналке почти за семь миллионов

В Петербурге предложили купить комнату в коммуналке за 6,9 миллиона рублей

В центре Петербурга выставили на продажу комнату в 12-комнатной коммунальной квартире и попросили за нее почти семь миллионов рублей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Нынешний собственник предложил приобрести комнату за 6,9 миллиона рублей. Площадь объекта сопоставима с однокомнатной квартирой и составляет 34,7 квадратных метра. Среди других особенностей лота — панорамные окна, паркет на полу, необычный светильник и лепнина на потолке. Однако общие зоны не отличаются такой же ухоженностью и современностью: так, на кухне нет стульев и фактически полноценного обеденного стола, вся техника старая, а на неравномерно выкрашенных стенах наблюдаются подтеки.

Объявление, появившееся в сервисе «Авито», начали активно обсуждать в «Твиттере». Его началом послужила публикация одного из пользователей, который предложил читателям выбор — приобрести эту комнату в центре города либо однокомнатную квартиру в городе Кудрово Ленинградской области. В результате мнения разделились почти поровну — тем, кому ближе по душе классика, предпочли бы жить в центре и находиться близко к сердцу города, а ее противники напомнили о том, что в коммуналках часто встречаются неадекватные соседи, а также клопы и тараканы. Кроме того, нашлись те, кто предложил приобрести за семь миллионов хороший объект в другом городе.

В апреле стало известно о том, что в Москве стали продавать апартаменты рекордно маленькой площади — 4,8 квадратного метра. Объект такого метража представлен в апарт-комплексе в Даниловском районе за 2,81 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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В Петербурге предложили купить комнату в коммуналке почти за семь миллионов
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