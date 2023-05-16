В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Депутат Госдумы Куринный одобрил запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года

Законопроекты, предлагавшие ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года были отклонены, но окончательное решение все еще не принято. Разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим могут быть полезны обществу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Было несколько подобных инициатив, вносимых отдельными депутатами, субъектами, они рассматривались, но были отклонены. Впрочем, окончательное решение не принято, вопрос все еще рассматривается, — сказал Куринный. — Я, как врач, всегда за разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим».

Депутат подчеркнул, что государство должно работать с проблемой алкоголизации населения. Алкоголизм, по его словам, наносит огромный ущерб государству, потому ограничения его продажи являются общей международной практикой.

«Вероятно, в возрасте 21 года люди становятся более разумными, способными отвечать за свои действия, не поддаваться сиюминутным удовольствиям», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. Отмечается, что вопрос об ужесточении правил Минздрав рассматривает в связи с превышением запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения.

