Ударившему мужчину с нашивкой Z россиянину назначили исправительные работы

В Петербурге назначили исправительные работы мужчине, ударившему пассажира с нашивкой Z

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, ударившему в метро пассажира с нашивкой Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дмитрий М. признан виновным по статье 116 («Побои») УК РФ. Ему назначили исправительные работы сроком на полгода с удержанием пяти процентов зарплаты условно.

По данным ведомства, вечером 2 мая фигурант подошел к мужчине в вагоне метро. На пассажире была надета куртка с буквой Z. Осужденный поинтересовался у гражданина, поддерживает ли тот Российскую армию, и, получив положительный ответ, ударил потерпевшего головой в лицо.

«Полученные потерпевшим травмы были расценены как не причинившие вред здоровью», — уточнили в пресс-службе. Россиянин признал вину и раскаялся.