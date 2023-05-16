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19:40, 16 мая 2023Силовые структуры

Ударившему мужчину с нашивкой Z россиянину назначили исправительные работы

В Петербурге назначили исправительные работы мужчине, ударившему пассажира с нашивкой Z

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, ударившему в метро пассажира с нашивкой Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дмитрий М. признан виновным по статье 116 («Побои») УК РФ. Ему назначили исправительные работы сроком на полгода с удержанием пяти процентов зарплаты условно.

По данным ведомства, вечером 2 мая фигурант подошел к мужчине в вагоне метро. На пассажире была надета куртка с буквой Z. Осужденный поинтересовался у гражданина, поддерживает ли тот Российскую армию, и, получив положительный ответ, ударил потерпевшего головой в лицо.

«Полученные потерпевшим травмы были расценены как не причинившие вред здоровью», — уточнили в пресс-службе. Россиянин признал вину и раскаялся.

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Екатерина Власова
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