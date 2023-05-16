Российская пенсионерка погибла в результате падения лифта в доме престарелых

В доме престарелых в Калининграде сорвался лифт, погибла пенсионерка

В пансионате «Альтернатива» в Калининграде сорвался грузовой лифт, в результате чего погибла 84-летняя постоялица. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

13 мая сотрудница дома престарелых перевозила трех пожилых россиянок с первого этажа на второй лифтом, который не предназначен для людей. Кабина рухнула вниз: все четверо тяжело пострадали, их отправили в больницу с переломами.

Одна из женщин умерла на следующий день. Точную причину ее смерти установит экспертиза. Уточняется, что ранее один из корпусов дома престарелых закрывали из-за нарушений пожарной безопасности.

В конце 2022 года в Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. Предварительной причиной пожара назвали неправильную эксплуатацию печи. В результате ЧП погибли 22 человека.