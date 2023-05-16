Украина вошла в число наиболее пострадавших от мин стран

МККК: Украина попала в список наиболее пострадавших от мин и снарядов стран мира

Украина вошла в список наиболее пострадавших от мин и снарядов стран мира. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста (МККК), передает РИА Новости.

В МККК пояснили, что неразорвавшиеся снаряды и прочие взрывоопасные предметы, оказавшиеся на территории республики в результате боевых действий, могут нарушить производство на многие годы ввиду зависимости большей части украинской экономики от сельского хозяйства.

Как считают в комитете, подобное загрязнение является долгосрочной проблемой, которая требует значительных ресурсов для обследования больших участков пострадавших районов и длительной работы по их разминированию. «Это может привести к непригодности значительной части пахотных земель на долгие годы вперед», — предположили в МККК.

Пресс-секретарь комитета на Украине Ашил Депре также указал на то, что к числу таких территорий относятся и вошедшие в состав России регионы.

Ранее гендиректор МККК Роберт Мардини высказывал мнение, что ряд нуждающихся в помощи страны мира, в том числе африканские, испытывают постоянную проблему недофинансирования из-за высокого уровня поддержки Украины со стороны других государств.