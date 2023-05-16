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11:39, 16 мая 2023Мир

В Германии выступили против поставок истребителей Украине

Председатель комитета Бундестага по обороне выступила против поставок истребителей Украине

Фото: Felix Hörhager / Globallookpress.com

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против поставок Украине новых немецких истребителей. Свою позицию по этому вопросу она обозначила в интервью Deutschlandfunk.

Депутат предложила вместо произведенных в Германии самолетов поставлять Киеву самолеты других типов — например, МиГ-29 советского производства или американские F-16. Она заявила, что дополнительные единицы техники можно было бы выкупить у стран, которые в них не нуждаются.

«Западных истребителей, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над воздушным пространством Украины. Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения», — пояснила Штрак-Циммерман.

Ранее Штрак-Циммерман неоднократно заявляла о бессмысленности отправки истребителей из Берлина в Киев. По ее мнению, Украине не нужны современные немецкие истребители, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами.

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Семен Александров
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