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00:24, 16 мая 2023Россия

Пушков предупредил США о последствиях замораживания финансовых резервов России

Сенатор Пушков: замораживание финансовых резервов РФ станет пирровой победой для США
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предупредил США о последствиях замораживания 300 миллиардов долларов финансовых резервов России. По его мнению, принимая решение, Вашингтон не просчитал его долгосрочные перспективы.

«Синдром превосходства ведет к импульсивным решениям, а они, в свою очередь, к стратегическим ошибкам. Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что для Китая и многих стран мира подобное решение продемонстрирует ненадежность доллара как резервной валюты, поскольку Соединенные Штаты готовы использовать принадлежащие другим странам активы в качестве инструмента политического давления.

Сенатор подчеркнул, что США потеряют гораздо больше, чем приобрели в результате заморозки российских резервов. Он заключил, что процесс уже запущен.

2 февраля 2023 года суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену Константину Малофееву и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что США направят средства на восстановление Украины.

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Марина Совина
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