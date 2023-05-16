Пушков предупредил США о последствиях замораживания финансовых резервов России

Сенатор Пушков: замораживание финансовых резервов РФ станет пирровой победой для США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предупредил США о последствиях замораживания 300 миллиардов долларов финансовых резервов России. По его мнению, принимая решение, Вашингтон не просчитал его долгосрочные перспективы.

«Синдром превосходства ведет к импульсивным решениям, а они, в свою очередь, к стратегическим ошибкам. Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что для Китая и многих стран мира подобное решение продемонстрирует ненадежность доллара как резервной валюты, поскольку Соединенные Штаты готовы использовать принадлежащие другим странам активы в качестве инструмента политического давления.

Сенатор подчеркнул, что США потеряют гораздо больше, чем приобрели в результате заморозки российских резервов. Он заключил, что процесс уже запущен.

2 февраля 2023 года суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену Константину Малофееву и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что США направят средства на восстановление Украины.

