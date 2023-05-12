Захарова прокомментировала конфискацию активов Малофеева в США

Захарова назвала конфискацию активов Малофеева в США неприкрытым грабежом частных средств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неприкрытым грабежом» и «вопиющей практикой экспроприации частных средств» конфискацию в США активов основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Путем неправовых манипуляций власти США занимаются конфискацией имущества неугодных им иностранных граждан - вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности», — заявила Захарова.

По ее словам, в Вашингтоне не скрывают, что случай с активами Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную практику. Она подчеркнула, что одновременно с этим США поддерживают террористические атаки Киева, а заявления о том, что активы российского бизнесмена пойдут на «восстановление Украины» — не более чем миф, поскольку эти средства осядут «в США и карманах их киевских марионеток».

Ранее глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что США направят средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, на нужды Украины. 2 февраля 2023 года суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Министерство утверждало, что Малофеев нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать в Европе работу СМИ прокремлевской направленности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отъем денег Западом у россиян и передача их Украине по сути является воровством и подрывает доверие международного сообщества к Вашингтону.