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14:06, 11 мая 2023Мир

Песков отреагировал на очередную передачу российских активов Украине

Песков заявил, что отъем активов у россиян и передача их Украине ударят по США бумерангом

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

Отъем денег Западом у россиян и передача их Украине не должны остаться без ответа, ведь это по сути является воровством, это также подрывает доверие международного сообщества к Вашингтону. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Ну, во-первых, конечно, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб. А что касается США, то подобные решения, конечно, бьют по ним самим бумерангом», — отметил он, добавив, что эти планы противоречат «святому для США праву частной собственности».

Ранее глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что США направят средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, на нужды Украины. 2 февраля 2023 года суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Министерство утверждало, что Малофеев нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать в Европе работу СМИ прокремлевской направленности.

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Виктория Кондратьева
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