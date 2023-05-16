Российские компании стали экономить на премиях сотрудникам

Platforma: треть МСП стали экономить на премиях сотрудникам

Снижение выручки стало главной проблемой малых и средних предприятий (МСП) в России в 2023 году — о ней рассказали 26 процентов опрошенных владельцев бизнеса, следует из результатов исследования сервиса больших данных для бизнеса Platforma (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чаще всего в условиях снижения доходов компании прибегали к вынужденному сокращению бюджетов на маркетинг и PR — так поступили 35 процентов фирм. 26 процентов переехали в другой офис из-за высокой арендной платы.

Почти треть (31 процент) стали экономить на премиях сотрудникам, а некоторые пошли и на более серьезные меры — отправляли работников в отпуска (11 процентов), сокращали часть персонала (8 процентов) и переводили сотрудников на 2/3 оклада (5,5 процента).

При этом большинство компаний рассказали, что первый квартал 2023 года оказался стабильнее предыдущего. 41 процент заявили, что число клиентов и объем работ остались на прежнем уровне. Еще 20 процентов даже заметили приток клиентов, 27 процентов — рост объема работ. Около 30 процентов компаний отметили несущественное сокращение количества заказчиков, а 26 процентов — объема работ.

Что касается прогнозов МСП на 2023 год, то большинство владельцев фирм (60 процентов) признались, что не знают, чего ожидать. Об отрицательных прогнозах сообщила лишь небольшая доля респондентов — 3,5 процента. При этом почти треть (30 процентов) имеют позитивные ожидания: 18 процентов ждут рост в будущем, а 11,5 процента увидели хорошие результаты уже в первом квартале.

В апреле ЦБ сообщил, что по итогам первого квартала обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с начала наблюдений, то есть с 1998 года, и составила минус 18 баллов. Наиболее острую нехватку кадров отмечают обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.