Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки погибших россиян

Верховный суд России обязал убийц оплачивать достойные похороны и поминки своих жертв

Осужденный за убийство гражданин обязан компенсировать родственникам своей жертвы расходы на достойные похороны и поминки на 9-й и 40-й дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение коллегии Верховного суда России по уголовным делам.

Решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы матери молодого человека, убитого в драке. Подсудимый несколько раз ударил и толкнул его, в результате падения тот скончался от черепно-мозговой травмы. Виновный в его гибели был осужден на один год и десять месяцев за причинение смерти по неосторожности. Также суд обязал его выплатить матери погибшего миллион рублей компенсации морального вреда и 1,2 миллиона рублей, потраченных женщиной на похороны сына, ритуальные услуги и поминки.

Однако последующие суды значительно уменьшили сумму выплат, вследствие чего мать убитого дошла до высшей судебной инстанции страны.

Верховный суд постановил, что в законодательстве есть понятие «достойные похороны», в которые входят, как правило, обряды, в том числе поминовения. В итоге было отменено решение о снижении компенсации как незаконное, а дело направлено на пересмотр.

