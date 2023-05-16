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19:35, 16 мая 2023Мир

Полиция США арестовала россиян по подозрению в продаже авиазапчастей

Полиция США арестовала двух россиян, подозреваемых в продаже авиазапчастей в Россию

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Полиция США арестовала двух россиян, Олега Пацулю и Василия Беседина, подозреваемых в продаже авиазапчастей для российских авиакомпаний в обход санкционного режима против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба россиянина проживают в штате Флорида, они обвиняются «в преступном сговоре с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и международного отмывания денег». Россияне в свою защиту настаивают, что запчасти предназначались для турецких компаний.

По версии американского следствия, Пацуля и Беседин получили крупные денежные средства от трех российских авиакомпаний, заинтересованных в покупке запчастей для самолетов западного производства. Эти поставки стали возможны путем перепродажи товаров через ряд подставных покупателей, в основном на Ближнем Востоке и в Азии. Сообщается, что по подобным схемам с использованием подставных фирм в Россию были отправлены запчасти на общую сумму свыше 14,4 миллиона долларов.

Ранее Страны G7 подтвердили планы «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций. Они планируют продолжать совместно мониторить трансграничные трансакции между Россией и другими странами, а также отслеживать цены на нефть.

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Виктория Кондратьева
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