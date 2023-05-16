На Урале пройдет фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле»

В Кургане 12 июня пройдет фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле»

III Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» пройдет на Урале в июне 2023 года. Как уточняют в своей группе «ВКонтакте» организаторы, для гостей подготовлена специальная программа, включающая ярмарку мастеров-ремесленников, гастрономический фестиваль и множество конкурсов.

Отмечается, что фестиваль запланирован на 12 июня, местом проведения мероприятия станет Троицкая площадь города Курган.

Запланированные в рамках фестиваля активности будут проходить на нескольких площадках. Посетителей ожидают ярмарка мастеров-ремесленников «Зауральские узоры», фотозоны, гастрономический фестиваль «Брусничные губы», фестиваль уличных спектаклей «Театральный калейдоскоп», и другие запланированные мероприятия.

Согласно опубликованному в соцсетях посту, мероприятие организовано при поддержке Правительства Курганской области.

В роли организатора выступает Государственное автономное учреждение «Курганский областной Дом народного творчества».

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