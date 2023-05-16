Оценен возраст колец Сатурна

Science Advances: кольца Сатурна образовались 400 миллионов лет назад

Ученые Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что кольца Сатурна гораздо моложе самой планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи оценили возраст колец не более чем в 400 миллионов лет, тогда как возраст Сатурна достигает около 4,5 миллиарда лет. Для этого ученые использовали прибор для анализа космической пыли на борту межпланетного зонда «Кассини». За 13 лет миссии было собрано 163 зерна пыли из среды, окружающей газовый гигант, однако этого количество оказалось достаточно, чтобы определить, что Сатурн накапливал пыль лишь в течение последних несколько сотен миллионов лет.

Ранее планетологи предполагали, что кольца, вероятно, образовались в одно время с Сатурном. Однако это противоречит тому, что кольца состоят на 98 процентов из чистого водяного льда и лишь с небольшой примесью каменистого вещества. Было подсчитано, что космическая пыль вносит в кольца меньше грамма на 0,09 квадратного метра колец в год. Тем не менее этого достаточно для накопления вещества в течение миллионов лет.

Предполагается, что кольца Сатурна могут исчезнуть через сто миллионов лет, что делает их по космическим меркам очень недолговечными. Ученые надеются в будущем лучше узнать о механизмах их возникновения.