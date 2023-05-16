На 80-м году жизни умер экс-глава Кировской области и бывший депутат ГД Николай Шаклеин

Умер бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин. О его смерти в своем Telegram-канале сообщил нынешний глава региона, врио губернатора Александр Соколов.

По словам Соколова, Шаклеин умер на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

«Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — написал он в своем блоге.

Чем именно болел бывший глава региона, Соколов не уточнил.

Шаклеин возглавлял регион с 2004-го по 2009 год. Его отставка была предсказана в 2009 году «рейтингом выживаемости губернаторов», составлявшимся экспертным холдингом «Минченко консалтинг». Позже Шаклеин представлял Кировскую область в Совете Федерации.