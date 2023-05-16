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16:21, 16 мая 2023Силовые структуры

Стали известны подробности задержания сына экс-президента Узбекистана

Сын экс-президента Узбекистана Каримова избил жену во время ссоры из-за денег

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стали известны подробности задержания сына экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Петр Каримов избил жену из-за денег. Ночью они поссорились, так как фигурант попросил супругу оплатить ему билет до Ташкента и гостиницу. Однако у нее не было нужной суммы. Это разозлило мужчину, и он набросился на потерпевшую.

Петр Каримов пропал после того, как его отпустили из полицейского участка.

Ранее стало известно, что Каримов жестоко избил жену в Красногорске. Все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Фигурант в ходе ссоры несколько раз ударил супругу. Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили.

По факту произошедшего была организована проверка. Сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого. Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался.

Екатерина Власова
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