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03:54, 16 мая 2023Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за помощь ВСУ

Французский политик Филиппо назвал идею президента Макрона о росте поставок ВСУ суицидом
СюжетРакетные удары по Украине:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Robert Pratta / Reuters

Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал заявление президента страны Эммануэля Макроны, который обещал передать Украине ряд вооружений. Об этом Филиппо написал в Twitter.

Филиппо раскритиковал Макрона за помощь ВСУ и назвал его идею о росте поставок оружия для Киева суицидом.

«"Франция увеличит военную поддержку Украины". Это заявление Макрона безумно в то время, когда он говорит нам, что мы не можем финансировать пенсии! Это зло и самоубийство, это нужно остановить. Депутаты, требуйте голосования!» — возмутился политик.

Ранее из совместного заявления Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского стало известно, что Франция в ближайшие недели обучит ряд украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Макрон также заявил о намерении Франции сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, «чтобы защитить ее население от российских ударов».

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Марина Совина
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