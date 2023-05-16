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10:11, 16 мая 2023Россия

Переделанный под танк тягач задавил сотрудника российской базы отдыха 9 Мая

В Алтайском крае переделанный под танк тягач задавил сотрудника базы отдыха 9 Мая

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В Алтайском крае переделанный под танк тягач задавил сотрудника базы отдыха в Тальменском районе 9 Мая. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Удалось установить, что 26-летний россиянин находился с внешней стороны движущегося гусеничного тягача. Он схватился за ветку дерева, не сумел сохранить равновесие и оказался на земле.

«Транспортное средство совершило наезд на мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — разъяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военные бензовозы попали в ДТП по Владимирской областью. Очевидцы тогда предположили, что аварию мог спровоцировать водитель легковушки, который, по их мнению, нарушил скоростной режим на трассе.

На месте ДТП работали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

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Анна Щербакова
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