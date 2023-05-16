Украина вступила в подразделение НАТО

МИД Украины сообщил, что страна вступила в Центр НАТО по киберзащите

Украина вступила в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД в Twitter.

«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к CCDCOE», — говорится в публикации.

Киев поблагодарил страны указанного подразделения альянса за приглашение республики. Украина также отдельно выразила благодарность Эстонии за ее поддержку на пути к присоединению к центру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал альянс принять позитивное решение о членстве страны на июльском саммите блока. Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что только НАТО может гарантировать Киеву безопасность. По его словам, Украина ожидает реального практического и политического «толчка» в направлении присоединения к альянсу.