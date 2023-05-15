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12:05, 15 мая 2023Бывший СССР

Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве Украины

Президент Украины Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве страны

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве страны в ходе предстоящего июльского саммита альянса. Его слова приводит РИА Новости.

«Настало время (...) принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса, это будет своевременно», — считает политик.

Ранее газета Washington Post сообщила, что члены НАТО решили не направлять Украине приглашение о присоединении к блоку на июльском саммите в Вильнюсе. При этом страны обсуждают возможность наращивания взаимодействия с украинской стороной, а также сроки вступления республики в альянс.

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Кристина Есикова
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