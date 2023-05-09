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19:44, 9 мая 2023Бывший СССР

Оценена возможность приглашения Украины в НАТО на саммите альянса в июле

Политолог Бышок: приглашение Украины в НАТО не произойдет, пока идет спецоперация
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Приглашение Украины в НАТО не произойдет, пока идет спецоперация. Так оценил возможность вступления страны в Североатлантический альянс кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В том или ином виде Украина идет в сторону вступления в НАТО. Другого пути не видно. Нейтральности, о которой говорилось на ранних этапах спецоперации и на которую первоначально [президент Украины Владимир] Зеленский соглашался, сейчас уже нет

Станислав Бышокполитолог

«При этом я думаю, что пока формального приглашения не будет. Уже были заявления руководства НАТО, что пока идут боевые действия, страны НАТО будут помогать Киеву, но Украина остается не членом НАТО и даже не кандидатом в члены. Я не думаю, что что-то изменится на этом саммите», — заявил Бышок.

Другое дело, что там будут подтверждены позиции относительно того, что когда закончится спецоперация, то тогда альянс будет рассматривать членство Украины в НАТО, отметил политолог.

«Такие заявления могут быть интерпретированы Киевом как приглашение. Но я не думаю, что формальное приглашение будет, пока идет спецоперация», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее обозреватель из США Андреас Клут в статье для агентства Bloomberg заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. По мнению Клута, НАТО не должна предоставлять Украине членство в альянсе во время конфликта с Россией, иначе такое решение может спровоцировать начало третьей мировой войны.

4 мая президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в альянс после завершения военного конфликта на ее территории.

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Алена Шевченко
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