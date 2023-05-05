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12:13, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В США спрогнозировали исход вступления Украины в НАТО

Bloomberg: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. Такой исход спрогнозировал обозреватель из США Андреас Клут в статье для агентства Bloomberg.

По мнению Клута, НАТО не должна предоставлять Украине членство в альянсе во время конфликта с Россией, иначе такое решение может спровоцировать начало третьей мировой войны.

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«Есть веские причины принять Украину в НАТО. Но есть более весомые причины не делать этого. Гарантии безопасности, выраженные в пятой статье устава альянса, не могут быть предоставлены Украине в нынешних обстоятельствах», — высказался колумнист. Журналист отметил, что ни один альянс не должен принимать страну, в то время как эта страна уже находится в конфликте с мнимым врагом альянса. «Особенно, если у этого врага есть ядерное оружение», — подчеркнул он.

Клут также выразил мнение, что любое решение, которое не означает присоединение Украины к НАТО, разочарует украинцев, но выводы надо делать согласно здравому смыслу. «Если бы членство досталось только тем странам, которые этого заслуживают, оно действительно досталось бы Украине — и даже могло бы быть отобрано у Венгрии или Турции», — говорится в публикации. Однако, как считает автор, вступление в альянс не может быть связано исключительно с тем, что считается справедливым.

Журналист заключил, что не существует ни одного убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски эскалации и начала третьей мировой войны.

Ранее президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения военного конфликта на ее территории.

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Олег Давыдов
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