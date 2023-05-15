Члены НАТО отказались пригласить Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе

Washington Post: страны НАТО решили не приглашать Украину вступить в альянс на саммите

Члены НАТО приняли решение не направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Однако страны обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом, а также сроки вступления государства в военный блок, сообщила газета Washington Post.

Как пишут журналисты, «среди 31 члена альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи не направит Украине официальное приглашение о вступлении». Страны Восточной Европы добиваются конкретных шагов по направлению к этой цели, включая потенциальные обязательства насчет сроков вступления в военный блок. При этом США и их союзники выступают за «меньшие шаги».

В газете сказано, что страны альянса все же стремятся «преодолеть разногласия по поводу членства Украины». И в последнее время обсуждение данного вопроса активизировалось. Государства, как пишут журналисты, проводят консультации, чтобы определить следующие шаги на пути Украины по вступлению в НАТО.

Ранее издание Wall Street Journal также сообщило, что чиновники НАТО захотели предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Литве, но не членство.

Как указано в статье, должностные лица занимаются разработкой соответствующего решения. При этом НАТО собирается обозначить возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в будущем.

В начале мая президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в альянс после завершения военного конфликта на ее территории.