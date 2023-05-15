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17:34, 15 мая 2023Бывший СССР

В Литве назвали НАТО гарантом безопасности Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: только НАТО может гарантировать Украине безопасность

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что только НАТО может гарантировать Украине безопасность. Его слова приводит пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Единственной организацией, которая может дать ей [Украине] эффективные гарантии безопасности, является НАТО. 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО — во время него нужно проложить путь к членству», — заявил он во время визита в Японию.

Ландсбергис подчеркнул, что Украина ожидает реального практического и политического «толчка» в направлении присоединения к альянсу. Кроме того, министр призвал продолжить оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве страны на июльском саммите альянса. Помимо этого, газета Washington Post сообщила, что участники блока решили не направлять республике приглашение о присоединении в июле. При этом страны обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом, а также сроки вступления Украины в альянс.

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Кристина Есикова
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