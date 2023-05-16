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10:47, 16 мая 2023Мир

Супругу экс-канцлера Германии уволили за визит в посольство России

Bild: супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили за визит в посольство России 9 мая

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Супруга экс-канцлера канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер была уволена из компании NRW.Global Business за визит в посольство России в Берлине 9 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур, передает Bild.

Жена бывшего канцлера работала представителем компании в Южной Корее, однако теперь освобождена от должности, и NRW.GlobalBusiness «прекращает служебные отношения без предварительного уведомления».

«Руководство компании неоднократно давали понять фрау Шредер-Ким, что работникам не следует публично высказываться по политически чувствительным вопросам, особенно по поводу украинского конфликта», — заявила представитель Минэкономики региона.

9 мая Шредер и его жена посетили торжественный прием по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организованный российским посольством в Германии. Ранее Bild возмутилось появлению бывшего канцлера на мероприятии, охарактеризовав его присутствие как «участие в празднике в плохой компании».

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Семен Александров
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