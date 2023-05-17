Порноактриса обнаружила среди подписчиков брата мужа и удивила семью реакцией

Порноактриса обнаружила, что брат мужа подписан на ее аккаунт, и рассказала об этом семье

Порноактриса поделилась на Reddit историей о том, как однажды во время семейного ужина брат ее мужа, который некоторое время ранее был тайно подписан на ее аккаунт с откровенным контентом, начал с осуждением намекать на то, что женщина снимается в фильмах для взрослых. По словам рассказчицы, выслушав его, она решила при всех раскрыть правду о том, чем зарабатывает на жизнь, чем удивила родственников.

Автор поста написала, что завела аккаунт и начала снимать в порно около пяти назад. Муж поддержал это решение, однако супруги решили не рассказывать об этом его семье, опасаясь их реакции. Рассказчица объяснила, что его родственники — весьма религиозные люди, поэтому при них она делала вид, что продолжает работать в страховой компании.

Недавно, как рассказала автор, подписку на ее порноаккаунт оплатил пользователь, ник которого совпадал с ником, который в своих соцсетях использовал брат ее супруга Эрик. «Я обнаружила это, когда он лайкнул ролик, который я опубликовала. Мы с мужем решили заблокировать его», — добавила она.

«Вчера мы были на семейном ужине, там были Эрик и его жена. Все шло хорошо, пока Эрик не стал настойчиво расспрашивать меня о работе. (...) В итоге я потерла терпение и громко спросила Эрика, хочет ли он, чтобы все узнали, что я снимаюсь в порно», — отметила героиня истории. В ответ мужчина начал смеяться и сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. «Я сказала, что ему не нужно спрашивать, почему я работаю по ночам, потому что он знает, так как был подписан на мой аккаунт на порносайте», — добавила она.

В итоге родственники мужа осудили рассказчицу за ее деятельность, а Эрик и его супруга были в ярости от услышанного. «Эрик сказал, что я ошибочно обвинила его в том, что он смотрел "всю эту грязь", но я на 100 процентов уверена, что это был его аккаунт», — заключила рассказчица.

В комментариях многие согласились с тем, что аккаунт наверняка принадлежит Эрику, так как он всеми способами пытался продемонстрировать то, что знает правду о том, чем занимается женщина. Комментаторы также предположили, что родственник девушки хотел манипулировать ею, шантажировать ее или просто поиздеваться над ней.

