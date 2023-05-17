Возможность роста курса доллара выше 90 рублей оценили

Экономист Ордов назвал максимальным рост курса доллара до 92 рублей

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов назвал рост курса доллара до 92 рублей максимальным. Так в беседе с «Лентой.ру» экономист оценил возможность роста курса американской валюты выше 90 рублей.

Специалист отметил, что к такому значению могут привести истерические реакции рынка на укрепление доллара.

Я бы назвал максимально допустимым 92 рубля за доллар. Вряд ли больше. Потому что иначе Центробанк и Минфин обязаны будут вмешаться. И предпосылок для большего ослабления рубля нет Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова

Существенный рычаг

«Более того, у нас есть очень существенный рычаг, который мы сейчас не используем, — это возвращение обязательств по продаже валютной выручки нашим компаниям. Сейчас мы им разрешили не продавать эту выручку. А это был существенный инструмент, который сдерживал ослабление рубля. То есть если вернуть этот инструмент, то 15 и даже больше рублей с курса может сдуть по мановению волшебной палочки», — заявил Ордов.

Экономист объяснил, что при необходимости стабилизации рубля такой потенциал принятия финансовых решений у Центробанка и Минфина существует.

«Поэтому они могут достаточно легко смотреть на ослабление и до 87, и до 92 рублей за доллар, четко понимая, что они быстро и непринужденно могут вернуться в диапазон 70-80», — добавил он.

Комфортный курс

Также собеседник «Ленты.ру» напомнил, что Центральный банк и министерство финансов уже заявляли, что комфортным уровнем для них кажутся от 70 до 80 рублей за доллар.

«Пока курс рубля находится в этом диапазоне, ни Центробанк, ни Минфин ничего предпринимать не будут. Как только он выйдет из этого диапазона, включатся инструменты стабилизации возвращения рубля к этому курсу», — убежден экономист.

Однако во втором квартале с высокой долей вероятности резкое снижение доходов от экспорта нефти и газа может повлиять на необходимость или целесообразность краткосрочного ослабления курса рубля, отметил Ордов.

Поэтому рубль на какой-то период может перейти в зону 85-90 рублей, что позволит вернуться к тому дефициту, который был запланирован, и при этом не создавать излишней нагрузки на бизнес Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова

При этом в третьем и четвертом кварталах прогнозируется возвращение рубля в диапазон 78 и закрепление в нем до конца года, заключил специалист.

Ранее стало известно, что в ходе торгов на Московской бирже в среду, 17 мая, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля, свидетельствуют данные площадки. Курс евро приблизился к 88 рублям, обе валюты растут почти на процент.

Таким образом, рубль растерял практически весь рост первой половины мая, откатившись на уровни, близкие к апрельским минимумам.