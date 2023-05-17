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14:35, 17 мая 2023Экономика

Курс доллара поднялся выше 81 рубля

Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 17 мая, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля, свидетельствуют данные площадки. Курс евро приблизился к 88 рублям, обе валюты растут почти на процент.

Таким образом рубль растерял практически весь рост первой половины мая, откатившись на уровни, близкие к апрельским минимумам.

Индекс Мосбиржи остается на уровне вторника (2630 пункта), а индекс РТС падает на 0,6 процента, до 1025 пункта. При этом нефтяные котировки умеренно растут, стоимость сорта Brent поднялась выше 75 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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