Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с начала мая

В начале торгов на Мосбирже во вторник, 16 мая, курс доллара впервые с начала месяца превысил уровень 80 рублей, свидетельствуют данные площадки. Курс евро превысил 87 рублей, что также стало максимумом за последние две недели.

На максимуме по состоянию на 7:45 валюты поднимались до 80,13 рубля и 87,3 рубля соответственно, прибавив более процента. Ослабление рубля продолжается четвертую торговую сессию подряд.

С начала мая рубль существенно укрепился после резкого падения в апреле. В четверг, 11 мая, доллар опускался почти до 75 рублей, но с того момента уже подрос на пять рублей.

Накануне Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля (рассчитывается по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) в апреле снизился на 6,8 процента. С начала года показатель упал на 20 процентов.