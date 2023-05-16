Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:41, 16 мая 2023Экономика

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с начала мая

Фото: Unsplash

В начале торгов на Мосбирже во вторник, 16 мая, курс доллара впервые с начала месяца превысил уровень 80 рублей, свидетельствуют данные площадки. Курс евро превысил 87 рублей, что также стало максимумом за последние две недели.

На максимуме по состоянию на 7:45 валюты поднимались до 80,13 рубля и 87,3 рубля соответственно, прибавив более процента. Ослабление рубля продолжается четвертую торговую сессию подряд.

С начала мая рубль существенно укрепился после резкого падения в апреле. В четверг, 11 мая, доллар опускался почти до 75 рублей, но с того момента уже подрос на пять рублей.

Накануне Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля (рассчитывается по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) в апреле снизился на 6,8 процента. С начала года показатель упал на 20 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян
В МИД допустили присоединение стран Центральной Азии к санкциям против России
Курс доллара превысил 80 рублей
В граничащем с Украиной российском регионе выявили первые случаи кори
Пассажира с дочерью заподозрили в торговле людьми и задержали в аэропорту
Российские военные уничтожили бронемашину Hummer вместе с украинскими бойцами
Появились кадры уничтожения дрона системой ПВО в приграничном российском регионе
Артиллеристы рассказали о помощи собаки в обнаружении украинской техники
В США объяснили причину затягивания контрнаступления ВСУ
Учительнице предъявили 20 обвинений в изнасиловании ученика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.