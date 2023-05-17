СКР возбудил дело после смертельного ДТП с судебными приставами

В Кузбассе следователи возбудили дело после смертельного ДТП с судебными приставами

В Кузбассе следователи возбудили дело после смертельного ДТП, в котором погибла 33-летняя судебный пристав-исполнитель одного из отделов ГУ ФССП России по Кемеровской области — Кузбассу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

16 мая на дороге в Новокузнецком районе столкнулись два автомобиля. Одним из них, Chevrolet Niva, управлял 66-летний мужчина, вторым, машиной «Лада Калина», — 33-летняя сотрудница ФСССП. На пассажирском сиденье находилась ее коллега-ровесница. В результате аварии она скончалась на месте.

Дело было возбуждено по части третьей статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

«Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП: пешеходов, водителей, в том числе у которых имеются средства видеофиксации (видеорегистраторов)», — добавили в СКР.

Ранее сообщалось, что в Москве «Лада Гранта» на полном ходу врезалась в полицейскую машину и попала на видео.

