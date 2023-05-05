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18:16, 5 мая 2023Силовые структуры

ДТП с перевернувшейся полицейской машиной в Москве попало на видео

В Москве «Лада-Гранта» на полном ходу врезалась в полицейскую машину и попала на видео
СюжетДТП в Москве:

ДТП на Каширском шоссе в Москве с участием «Лады-Гранты» и полицейской машины попало на видео. Ролик в пятницу, 5 мая, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как полицейские, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, медленно пересекают перекресток перед стоящим на светофоре автомобилем. Когда они выезжают на соседнюю полосу, в бок их автомобиля на полном ходу врезается «Лада-Гранта». От сильного удара полицейская иномарка переворачивается набок.

Авария произошла около 8:50 утра. Один из сотрудников ГИБДД, находившихся в салоне, был доставлен в больницу из-за перелома ребер.

5 мая сообщалось, что в Кирове 73-летний водитель «Нивы» сбил восьмилетнего мальчика и попал на видео.

Владимир Седов
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