73-летний россиянин на «Ниве» сбил мальчика и попал на видео

В Кирове 73-летний водитель «Нивы» сбил восьмилетнего мальчика и попал на видео

В Кирове 73-летний водитель «Нивы» сбил восьмилетнего мальчика. Инцидент попал на видео, кадры с места публикует «360».

По предварительным данным, мужчина совершил наезд 4 мая в 13:30 на улице Пугачева возле офисного центра. На опубликованной записи зафиксирован момент столкновения транспортного средства с переходившим дорогу в сопровождении взрослого ребенком.

Телеканал уточняет, что россияне двигались по пешеходному переходу, отмеченному знаком без разметки. Мальчик получил травмы. Какие именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что пьяный житель Красноярского края устроил ДТП и протаранил полный спящих людей частный дом.