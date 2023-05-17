Премьер Молдавии отказался работать с новоизбранной главой Гагаузии

Премьер Молдавии Речан заявил, что кабмин страны не будет работать с новой главой Гагаузии

Правительство Молдавии продолжит выполнять свои функции в отношении населения Гагаузии, но не станет работать с теми, кто, по мнению властей в Кишиневе, не представляет интересы населения автономии. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан, его цитирует РИА Новости.

«Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии», — сказал он.

При этом Речан заверил жителей Гагаузии, что кабмин продолжит оказывать населению все необходимые услуги и продолжит работать с мэрами населенных пунктов региона.

Ранее кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Евгения Гуцул набрала наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии. Вскоре молдавский НЦБК начал обыски у руководства избирательного штаба Гуцул «по факту подкупа избирателей представителями конкурента на выборах».