Премьер Молдавии отказался работать с новоизбранной главой Гагаузии
Правительство Молдавии продолжит выполнять свои функции в отношении населения Гагаузии, но не станет работать с теми, кто, по мнению властей в Кишиневе, не представляет интересы населения автономии. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан, его цитирует РИА Новости.
«Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии», — сказал он.
При этом Речан заверил жителей Гагаузии, что кабмин продолжит оказывать населению все необходимые услуги и продолжит работать с мэрами населенных пунктов региона.
Ранее кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Евгения Гуцул набрала наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии. Вскоре молдавский НЦБК начал обыски у руководства избирательного штаба Гуцул «по факту подкупа избирателей представителями конкурента на выборах».