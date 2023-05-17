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10:40, 17 мая 2023Мир

Россию обвинили в отказе искать тела убитых израильтян

N12: Россия прекратила помогать Израилю в поиске тел израильских военных в Сирии

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россия приостановила оказание помощи Израилю в поиске останков израильских военнослужащих в Сирии, утверждает 12-й канал израильского телевидения (N12).

Канал отмечает, что прекращение помощи в поисковых работах произошло на фоне усиления связей Израиля с Украиной. Как подчеркивает Telegram-канал «Сезон хамсинов», сотрудничество в поиске тел убитых израильских солдат было опорным элементом дипломатии между двумя странами.

Власти Израиля и Сирии регулярно обвиняют друг друга в организации ракетных атак. Кроме того, в начале апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на пуски ракет со стороны Сирии по Голанским высотам, открыв огонь по сирийской территории.

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Виктория Кондратьева
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