Уличенная в срыве съемок певица обвинила Галич в травле

Певица Люся Чеботина, которую Галич обвинила в срыве съемок YouTube-шоу, заявила о травле

Певица Люся Чеботина, которую блогерша Ида Галич уличила в срыве съемок ее YouTube-шоу «1-11», обвинила Галич в травле. Свои комментарии Чеботина опубликовала в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Смотрю на то, что происходит в СМИ, и у меня вопрос. Близкий человек, как она (Галич — прим. «Ленты.ру»)» себя называет, стал бы устраивать такую травлю в интернете в мой адрес?» — написала певица.

Чеботина также заявила, что начала получать множество негативных сообщений от пользователей сети. Кроме того, певица сочла, что Галич должна была понять, что причина ее отсутствия на съемках была крайне серьезной. «Теперь я буду знать, что я не человек и не имею права на критично высокое давление и ужасное состояние, как физическое, так и моральное», — заключила она.

16 мая Галич опубликовала несколько постов, в которых заявила, что съемки нового выпуска «1-11» сорвались из-за того, что приглашенная звезда не приехала на площадку. «За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. (...) Моя команда [из] 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед VK, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — написала она.

Позднее телеведущая сообщила, что речь шла о Чеботиной. При этом, по словам Галич, ни певица, ни представители ее команды не попросили прощения за срыв съемок.