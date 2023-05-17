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10:43, 17 мая 2023Силовые структуры

Судимый россиянин поджег отдел полиции из-за недовольства проверкой силовиков

В Ульяновске силовики задержали неоднократно судимого мужчину за поджог отдела полиции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ульяновске сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину за поджог отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

16 мая 55-летний безработный по фамилии Мамедов облил горючей жидкостью окна и вход участкового пункта полиции №4, поджег и скрылся. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет.

По горячим следам полицейские нашли поджигателя. На допросе мужчина заявил, что пошел на преступление из-за личной неприязни к участковому, который начал против него проверку из-за ссоры с бывшей женой. Мамедов выразил недовольство интересом, проявленным к нему полицейскими.

В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Он неоднократно судим за вымогательство, кражу, похищение документов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и другие преступления.

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Любовь Ширижик
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