Судимый россиянин поджег отдел полиции из-за недовольства проверкой силовиков

В Ульяновске силовики задержали неоднократно судимого мужчину за поджог отдела полиции

В Ульяновске сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину за поджог отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

16 мая 55-летний безработный по фамилии Мамедов облил горючей жидкостью окна и вход участкового пункта полиции №4, поджег и скрылся. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет.

По горячим следам полицейские нашли поджигателя. На допросе мужчина заявил, что пошел на преступление из-за личной неприязни к участковому, который начал против него проверку из-за ссоры с бывшей женой. Мамедов выразил недовольство интересом, проявленным к нему полицейскими.

В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Он неоднократно судим за вымогательство, кражу, похищение документов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и другие преступления.