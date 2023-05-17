В Луганске объяснили звук взрыва переходом самолета на сверхзвуковую скорость

Марочко: звук взрыва в Луганске вызван переходом самолета ВКС РФ на сверхзвуковую скорость

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко объяснил звук взрыва в Луганске переходом самолета Военно-космических сил (ВСК) России на сверхзвуковую скорость. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, в городе «все нормально, без происшествий».

Он также отметил, что распространяемые жителями ЛНР сообщения о взрыве в Луганске «играют на руку противнику», сея панику среди населения на фоне последних прилетов.