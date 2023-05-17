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15:38, 17 мая 2023Мир

Британия отказалась передавать Украине истребители

Британия отказалась передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon

Фото: Joe Giddens / Reuters

Британия отказалась передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon, но готова оказать помощь в обучении пилотов. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, его слова приводит ТАСС.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что [истребитель] Typhoon не будет подходящим выбором», — сказал глава Минобороны, отметив, что Лондон не отказывается от помощи при подготовке военных летчиков к управлению западными военными самолетами.

Ранее Британия и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Договоренность была достигнута по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с нидерландским коллегой Марком Рютте. Лидеры стран подтвердили, что законное место Украины — в НАТО. Они также согласились с необходимостью долгосрочной поддержки республики.

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Анжелика Бережная
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