Москвичка после шашлыков попала в реанимацию

«112»: москвичка после шашлыков на природе попала в реанимацию с ожогами лица, шеи и рук

Москвичка после взрыва бутылки с розжигом на шашлыках попала в больницу с тяжелыми ожогами. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По сведениям издания, девушка вместе с компанией друзей решили пожарить мясо на природе. Когда приятели начали кочегарить мангал, взорвалась бутыль с розжигом. Жительница столицы находилась ближе всех. Пламя пошло в ее сторону.

Девушку госпитализировали с ожогами I и III степени головы, лица, шеи, туловища, рук и ног. Ее поместили в реанимацию.

Ранее член Ассоциации юристов России Анастасия Громакова рассказала, что в стране в 2023 году изменили правила и разрешили дачникам жарить шашлык в пяти и более метрах от любых построек.

При этом в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено, за нарушение норм может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

До этого в ГУ МЧС России по Подмосковью предупредили, что за приготовление шашлыков и разведение открытого огня за пределами специально оборудованных мест на территории Подмосковья может грозить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.