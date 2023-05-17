Российский пенсионер домогался шестилетней девочки в лифте и попал под следствие

В Подмосковье задержали 61-летнего пенсионера, домогавшегося шестилетней девочки в лифте

В Подмосковье задержали 61-летнего пенсионера, домогавшегося шестилетней девочки в лифте. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, днем 15 мая две сестры 6 и 9 лет вышли погулять, пока их беременная мать занималась хозяйством. Ближе к вечеру девочки собрались домой и зашли в подъезд. Они ждали лифт. Шестилетняя потерпевшая решила поехать в маленьком лифте, пока ее старшая сестра ждала с велосипедом грузовой лифт. В кабину ребенка зашел пожилой сосед. Он стал приставать к девочке и уговаривал выйти с ним на общий балкон. Она смогла вырваться и выбежать из лифта на этаже.

Отмечается, что жертва поделилась произошедшим с матерью, а та обратилась в полицию. Соседи рассказали, что часто видели фигуранта около дома в пьяном состоянии. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).