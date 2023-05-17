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08:43, 17 мая 2023Мир

Секретная служба США начала расследование проникновения в дом советника Байдена

Секретная служба США расследует проникновения в дом советника Байдена Салливана

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Секретная служба США расследует проникновения в дом советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Хотя охраняемое лицо не пострадало, мы серьезно относимся к этому вопросу и начали всестороннее расследование для проверки всех аспектов произошедшего», — заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

Отмечается, что злоумышленник проник в дом незамеченный охраной. По словам Гульельми, служба уже установила дополнительные уровни безопасности. Он добавил, что в случае обнаружения несоблюдения охраной протоколов, сотрудники службы понесут ответственность.

Ранее в Вашингтоне неизвестный мужчина ночью проник в дом советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Инцидент произошел около трех часов ночи в конце апреля. Как рассказали источники WP, Салливан столкнулся с мужчиной и велел ему уйти. Уточняется, что следов взлома не было обнаружено. При этом проникшего не заметили агенты, охраняющие дом советника американского лидера Джо Байдена.

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Виктория Кондратьева
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